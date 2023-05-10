2 مليون ليتر احتياج حمص من المازوت لزوم حصاد القمح

حمص – البعث

استجابة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنح كافة التسهيلات لاستلام الكميات الواردة إلى مراكز الاستلام من محصول القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الضرورية لمكافحة أي حرائق محتملة في المناطق الزراعية والتعامل معها بالسرعة الممكنة، اتخذت محافظة حمص جملة من الإجراءات لحماية المواقع الحراجية والمحاصيل الزراعية من مخاطر وأضرار حدوث الحريق بالتعاون بين كافة الجهات.

مديرُ الزراعة المهندس يونس حمدان بيّن أنه تمّ وضع خطة متكاملة تضمّنت جاهزية الآليات والمستلزمات وانتشارها بشكل وقائي في المناطق المعرضة للحرائق، مع التأكيد على سرعة الاستجابة والتدخل السريع، لافتاً إلى أن مديرية الزراعة وضعت 21 صهريجاً و3 قلابات و5 شاحنات نقل عمال و139 عامل إطفاء وتركسين وبلدوزر في حالة جهوزية كاملة للتدخل عند حدوث أي حريق.

وأكد حمدان أن المحافظة تعمل على تأمين كميات المحروقات المخصّصة للآليات ومناهل المياه وإزالة الأعشاب الضارة حول الأراضي الزراعية وجوانب الطرق وصيانة شبكات التوتر واستنفار غرف العمليات، والتأكيد على تحمّل الجهات المعنية لمسؤوليتها كلّ في قطاعه، كما تمّ إعداد جداول مناوبات للآليات والعاملين في مجال الإطفاء في ثلاث دفعات على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى تشكيل لجان على مستوى المناطق والنواحي، علماً أنه تمّ البدء بتوزيع المازوت الزراعي في محافظة حمص في منطقة تلكلخ عن شهر أيار بمعدل 5 ليترات للدونم الواحد لغاية حصاد ونقل المحصول. وأشار حمدان إلى أن المساحة القابلة للحصاد لمحصول القمح المروي والبعل في محافظة حمص 40152 هكتاراً والاحتياج الإجمالي للمازوت اللازم لحصاد ونقل المحصول نحو 2 مليون ليتر، ويتمّ حالياً تقدير أجور الحصاد لكافة أشكال الحصادات والدراسات من قبل اللجنة المختصة في المحافظة، وتمّ وضع الصهاريج العائدة للمدينة الصناعية ومصفاة حمص ونقل النفط الخام وشركة الغاز بالجاهزية لتقديم المؤازرة عند الحاجة.