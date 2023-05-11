الصفدي يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون البرلماني الثنائي

عمان – سانا

بحث رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي مع القائم بأعمال السفارة السورية في عمان السفير عصام نيال سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرّق اللقاء الذي جرى، الخميس، في مكتب رئيس مجلس النواب الأردني إلى الدور العربي لحل الأزمة في سورية انطلاقاً من الحفاظ على وحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، وبالتوافق مع الموقف الأردني الثابت الذي يعدّ الحل السلمي هو المخرج الوحيد لحل هذه الأزمة، كما تم التأكيد أن استقرار سورية سينعكس إيجابياً على المنطقة برمّتها.

وقال الصفدي خلال اللقاء: إن تاريخ الشعب السوري ومواقفه مع أمته لا تنسى، مضيفاً: إن الأردن وسورية تربطهما علاقات تاريخية، ومن واجبنا في برلماني البلدين العمل على تذليل العقبات أمام عودة العلاقات لسابق عهدها خدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية ولمصالح شعبينا الشقيقين.

بدوره نوه السفير نيال بالدور الأردني الكبير في عودة سورية للجامعة العربية، كما عبّر عن تقديره لدور مجلس النواب ومواقفه الداعمة لسورية، مشيراً إلى أهمية زيارة رؤساء البرلمانات العربية إلى سورية قبل نحو ثلاثة أشهر.

وعبّر نيال عن شكره وتقديره للمواقف الأردنية تجاه سورية، مؤكداً أهمية تعزيز وتطوير آفاق التنسيق البرلماني المشترك وتبادل زيارات الوفود البرلمانية بين الجانبين.