11-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

الصين والإكوادور توقّعان اتفاقاً للتبادل الحر

بشار المحمد

كيتو – سانا

وقّعت الصين والإكوادور اتفاقاً للتجارة الحرة يسمح باستفادة 99.6 بالمئة من المنتجات الإكوادورية من إعفاء الرسوم الجمركية.

وقال وزير التجارة الإكوادوري خوليو خوسيه برادو الذي وقع الاتفاق مع نظيره الصيني وانغ وينتاو في تصريح صحفي: إن هذا الاتفاق الذي تم توقيعه أمس يفتح الباب أمام أكبر سوق في العالم يضمّ 1.4 مليار مستهلك.

وأشار الوزير الإكوادوري إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات التصدير الإكوادورية التقليدية مثل الجمبري والموز والكاكاو والورود سيستغرق وقتاً، لكنه سيدخل حيّز التنفيذ على الفور بالنسبة لمنتجات أخرى.

واختتمت بكين وكيتو المفاوضات بشأن هذا الاتفاق في كانون الأول، ويأمل البلدان بتعزيز التجارة الثنائية التي بلغت قيمتها 31.90 مليار دولار في 2022، وهو رقم قياسي حسب البنك المركزي الإكوادوري.

وأبرمت دول أخرى اتفاقاتٍ للتبادل الحر مع الصين بينها البيرو وكوستاريكا وتشيلي.

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