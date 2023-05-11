اللجنة المركزية للحوافز تقرّ أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة

دمشق – سانا

أقرّت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت اليوم أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة.

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته وزارة التنمية الإدارية أن الجهات العامة التي شملها القرار هي رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية الإدارية ووزارة النفط والثروة المعدنية (الإدارة المركزية)، ووزارة الاتصالات والتقانة والجهات العامة التابعة لها (الإدارة المركزية والهيئة العامة للاستشعار عن بعد والهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات والجهاز المركزي للرقابة المالية).

وأشار البيان إلى أن اللجنة تتابع مناقشة أنظمة الحوافز للجهات العامة التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية المدرجة على جدول أعمالها لهذا اليوم .

وفي السياق، أقرّت اللجنة، نظام الحوافز في الشركة السورية للنفط التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية.

وأوضحت اللجنة أن الشركة السورية للنفط تعدّ من الشركات النموذجية ومن أضخم الشركات عمالة، حيث يبلغ عدد عمالها 8000 عامل.

وبيّنت اللجنة أن النظام التحفيزي الخاص بالشركة يشمل كل أنواع الحوافز الإنتاجية حفر الآبار وإنتاج النفط والغاز – والمادية – صيانة المعدات النفطية المتعلقة بالحفارات ووحدات الضخ السطحية وجميع مستلزمات العمل.

وحسب البيان توزّعت الأنشطة على كل الأنشطة الواردة بالمرسوم رقم 252 بدءاً من الأنشطة الإنتاجية وأنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة الكهرباء والصناعة، إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والأنشطة التعليمية.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وجّه خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بتاريخ الـ28 من شباط الماضي الوزارات للإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين.