بدعم من الاحتلال الأمريكي.. (قسد) العميلة تخطف مواطنين في الحسكة والطبقة

الحسكة – الرقة – سانا

داهمت مجموعات مسلّحة من ميليشيا (قسد) بمؤازرة قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من القرى التابعة لناحية تل حميس ومدينة الطبقة بريفي الحسكة والرقة، بذريعة البحث عن مطلوبين.

وذكرت مصادر محلية أن “مجموعات مسلّحة، مدجّجة بالسلاح، طوّقت قريتي غسان والزاهرة في ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي، وداهمت عدداً من منازل القرية بذريعة البحث عن مطلوبين بمؤازرة قوات الاحتلال الأمريكي بالتوازي مع تحليق للطيران المروحي لقوات الاحتلال”.

ولفتت المصادر إلى أن “عمليات الدهم المتواصلة التي تنفّذها الميليشيا المدعومة أمريكياً تأتي بحجّة البحث عن متخلّفين وفارين مما يسمّى (واجب الدفاع الذاتي) في صفوف (قسد) لتنفيذ أجندات المحتل الأمريكي وحماية قوافل الشاحنات والصهاريج التي تسرق القمح والنفط من الجزيرة السورية”.

وإلى الغرب من مدينة الرقة أشارت مصادر محلية إلى أن ما يسمّى “الشرطة العسكرية” التابعة لميليشيا (قسد) العميلة نفّذت حملة مداهمات في مدينة الطبقة، خطفت على أثرها عدداً من الشبان بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.