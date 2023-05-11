بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي الحادي عشر

موسكو- سانا

بمشاركة سورية تنطلق اليوم في روسيا أعمال منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي الحادي عشر تحت عنوان (التعاون الدولي لوزراء العدل.. آفاق عمل وأساليب جديدة).

وسيلقي وزير العدل القاضي أحمد السيد كلمة سورية يوم غدٍ أمام المنتدى الذي يعدّ منصّة مهمّة ومؤثرة للمناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا القانونية الدولية بين وزراء عدل الدول المشاركة فيه وكبار القانونيين والمحامين الممارسين، إضافة إلى الطلاب الأكاديميين.

وكانت سورية شاركت العام الماضي بأعمال المنتدى، حيث تم على هامشه التوقيع على اتفاقيتين قضائيتين مع روسيا الاتحادية حول تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في الأمور الجزائية.