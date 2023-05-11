تأكيد على عدم التأخر في برامج هدم الأبنية

اللاذقية- مروان حويجة

عرض المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية برنامج عمل هدم الأبنية المتضررة من الزلزال وترحيل الأنقاض، واطلع المحافظ المهندس عامر إسماعيل هلال على برنامج العمل من أعضاء المكتب التنفيذي، ومتابعة سير العمل مع التزام الشركات الإنشائية بالتعاون مع المحافظة في هذا المجال، وتمّ التأكيد على اتباع الإجراءات اللازمة في كلّ عقار ، وإنجاز الأعمال المطلوبة في كلّ موقع دون تأخير.

ووافق المكتب على عدد من المشروعات الخدمية في مناطق متفرقة بالمحافظة شملت استبدال وصيانة خطوط صرف صحي، وتأهيل عدد من المدارس وشق طرقات، كما تمّ منح الموافقة على صلاحية الموقع لاستكمال التراخيص الإدارية لمشروعات جديدة منها مشروع لإنتاج الأدوية البشرية النوعية وغير النوعية، يحقّق نحو 200 فرصة عمل. وتضمّنت الكتب تحويل عدد من التراخيص المؤقتة الى دائمة، فيما تمّت إعادة بعض الأضابير للتدقيق فيها.

وصادق المكتب على كتب لبلدة “السامية”، المتضمن تحديد رسم التدقيق لمخططات التقسيم للعقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي، ولمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المتضمن أسعار الإحضارات التي يتمّ نقلها من مقالع حسياء إلى محطة شربيت، ومجلس مدينة اللاذقية، حول عقد بيع مكتب معدّ لتجارة السيارات في المنطقة الصناعة الجديدة. كما صادق المكتب على أضابير تقسيم عقارات ودمج أخرى واستئجار عقارين لمصلحة مديرية التربية لاستخدامهما كمدارس في كل من بيرين والميسة، وعقار كمقرّ لبلدية برج القصب.