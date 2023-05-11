فرع طلبة معاهد اللاذقية يعقد مؤتمره السنوي

اللاذقية – مروان حويجة

عقد فرع طلبة معاهد اللاذقية مؤتمره السنوي تحت شعار “عهداً نجدّده علماً وصموداً .. وانتصاراً” في دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية،

وتركّزت مداخلات المؤتمر على التشبيك مع القطاعين العام والخاص لاستقطاب الطلبة تدريبياً بما يساهم في ربط وتكامل الجانب النظري مع العملي، وتعديل الخطط الدراسية بما يتناسب مع سوق العمل، ودعم الرحلات العلمية للطلبة، وتعزيز واقع الخدمات في المعاهد التقنية، وتأمين المواد الأولية لزوم العملية التدريسية، واستثمار مشاريع تخرج الطلاب المتميّزين في جميع الاختصاصات، إضافة إلى عدد من القضايا والاحتياجات التي تدعم العملية التعليمية.

وأكّد الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب أهمية هذه اللقاءات في طرح الأفكار والمقترحات، وإجراء مراجعة تقييمية لخطة العمل والنشاط، منوهاً بالدور البنّاء للشباب في الحاضر والمستقبل، وداعياً هذه الشريحة الحيوية المعطاءة إلى صقل معارفها في كل مناحي الحياة العصرية التي يتطلبها سوق العمل، والسعي الدائم إلى امتلاك أدوات العصر واللغات الحيّة الأخرى لأنها تسهّل العمل في البيئات المختلفة وتعزّز من تبادل الخبرات والتجارب.

وفي الجانب السياسي، أوضح الرفيق إسماعيل أن استهداف سورية القوية الممانعة من أعدائها كان نتيجة تمسّكها بالحقوق والثوابت الوطنية، والحق العربي والمقاومة وقضية فلسطين المحورية للعرب جميعاً، كما أكّد أن سورية بقيت رغم كل التحدّيات متمسكة بثوابتها وخياراتها الوطنية، لافتاً إلى أن الانفتاح السياسي على سورية عربياً ودولياً سينعكس إيجاباً على المصلحة الوطنية في شتى المجالات.

من جهته، أشار نائب محافظ اللاذقية المهندس فراس السوسي، إلى إيلاء القضايا الطلابية والشبابية كل الاهتمام من مديريات المحافظة.

وعرض عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة سورية د.يوسف شاهين، ومحمد دنورة عدداً من القضايا التنظيمية والطلابية، مؤكدين متابعة الاتحاد لكل مخرجات المؤتمر.

رئيس مكتب الشباب الفرعي، الرفيقة تهاني شليحة، أوضحت الأولوية الدائمة والمستمرة لإغناء وتفعيل الأنشطة الطلابية بكل مجالاتها.