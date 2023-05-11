قتلى وجرحى في اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

يريفان – باكو – سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية إصابة اثنين من جنودها نتيجة قيام القوات الأذربيجانية بقصف مواقع للجيش الأرميني على اتجاه قرية سوتك بإقليم جيغاركونيك الحدودي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة تاس: “في الساعة السادسة صباح الخميس أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية نيران المدفعية وقذائف الهاون على مواقع أرمينية في اتجاه سوتك، ما أسفر عن إصابة جنديين”، كما نفت الوزارة مزاعم وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار مساء الأربعاء باتجاه مواقع أذربيجانية.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقتل أحد جنودها في مواجهات حدودية مع أرمينيا.

وقالت الوزارة في بيان: إن “جندياً في الجيش الأذربيجاني قتل إثر استفزاز من القوات الأرمينية”.

وتوصّلت أرمينيا وأذربيجان في الـ9 من تشرين الثاني 2020 وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى نزاعاً بين باكو ويريفان في إقليم ناغورني قره باغ استمرّ نحو شهر ونصف الشهر.