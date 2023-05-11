“مدى” في “غنوا معنا”.. نشاط تفاعلي يحييه الجمهور والفنان

حمص – آصف إبراهيم

لا يتوقف مشروع مدى الثقافي الذي يضمّ مجموعة من المهتمين من مختلف الأعمار والاختصاصات العلمية والمهنية عند حدّ معيّن في تطوير نشاطاته وفعالياته، فقد قسّم نشاطاته إلى عناوين ومبادرات متعدّدة كان منها “بقعة ضوء”، ومواهب واعدة للفن التشكيلي، وعروض مسرح وسينما، بالإضافة إلى الرحلات الافتراضية داخل سورية والسياحية داخل حمص تحت عنوان “حمص الحجارة السود” وفي دمشق وغيرها.

وكان له أمس، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي العربي، أمسية بعنوان “غنوا معنا” في حلقتها الأولى، وهي عبارة عن نشاط فني تفاعلي يخلق حالة تماهٍ وتفاعل بين العازف الموسيقي والمتلقي، قدم حلالها عازفا الكمان فادي تمور والإيقاع زاهر عنتر معزوفات غنّى معها الجمهور بحماس كبير، منها موسيقا أغنيات “رسالة من تحت الماء”، و”جانا الهوى”، و”أي دمعة حزن”، و”قارئة الفنجان” للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، و”بعيد عنك حياتي عذاب” و”سيرة الحب” لكوكب الشرق أم كلثوم، إلى جانب معزوفات للرحابنة وفيروز وملحم بركات وجورج وسوف ومقطوعات موسيقية برع تيمور في شدّ الجمهور ودغدغة حنينه لموسيقا الزمن الجميل.