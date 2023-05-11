مشاركة واسعة في بطولة الجمهورية في الشطرنج

أقام اتحاد الشطرنج بالتعاون مع مدرسة آفاق المستقبل بطولة الجمهورية للفئات العمرية تحت 20 عاماً للذكور، وذلك في محافظة اللاذقية وسط مشاركة كبيرة من مختلف المحافظات.

رئيسُ اتحاد اللعبة علي عباس أشار لـ”البعث” إلى رضاه التام عن المستوى والتنظيم الجيد في البطولة، مضيفاً: شارك في البطولة عدد كبير من اللاعبين من كافة المحافظات، ما أضفى عليها جو التحدي وإثبات التفوق بين اللاعبين، والنتائج كانت ضمن التوقعات مع ظهور بعض اللاعبين الصغار بمستوى يبشّر بمستقبل جيد.

وبالنسبة للنتائج، فقد فاز في المركز الأول بفئة 6 سنوات محمد علي (اللاذقية) تلاه يزن جربوع (السويداء) وإيفان غانم (طرطوس)، وفاز بالمركز الأول بفئة 8 سنوات عبدالله حبيب (حماة) تلاه خضر مبارك (طرطوس) وجاد فطوم (حماة)، كما فاز فواز عقيلي (اللاذقية) بالمركز الأول لفئة 10 سنوات تلاه هادي حمامة (اللاذقية) ثم نور الدين مبارك (طرطوس). وفي فئة 12 سنة جاء أولاً مازن فندي (حماة) تلاه ورد حسن (اللاذقية) ثم مقداد سعود (حمص)، وفي فئة 14 سنة فاز بالمركز الأول غدق قنص (حمص) تلاه ورد نعمة (حمص) ثم يحيى رعواني (اللاذقية)، أما في فئة 16 سنة فحلّ أولاً حمزة مسعود (اللاذقية) تلاه ادوار لطيفة (حمص) ثم محمد فندي (حماة) وفي فئة 18 سنة حلّ أولاً رودي بكر (حلب) ثم أغيد القباني (السويداء) ومحمود سليم (طرطوس)، وبالنسبة لفئة 20 سنة فاز اللاعب رضا عبد الكريم (القنيطرة) بالمركز الأول تلاه مالك البيطار (حماة) ثم عبد الرحمن قزاز (حلب)، وتمّ في نهاية البطولة توزيع الهدايا على الفائزين في كلّ فئة.

عماد درويش