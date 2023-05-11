مقتل ضابط جزائري والقبض على 4 إرهابيين

الجزائر – سانا

أعلن الجيش الجزائري أن ضابطاً برتبة نقيب قُتل، وألقي القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين خلال عملية نفّذتها وحداته بمنطقة عين القصرية في ولاية تيسمسيلت جنوب العاصمة الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الجيش قوله في بيان: إنه “إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة عين القصرية، قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي برصد مجموعة إرهابية والاشتباك معها، ما أدّى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب خلال هذا الاشتباك”، موضحاً أنه تمّت محاصرة وتطويق المجموعة الإرهابية والقبض على أفرادها الأربعة.

وأشار البيان إلى أنه وخلال هذه العملية تم ضبط أسلحة وكميات من الذخيرة وقنابل ومعدات قتالية أخرى، مؤكداً استمرار العمليات الرامية لملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم.