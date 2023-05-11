مواد التغليف المستوردة تنافس نظيراتها المحلية!  

دمشق – البعث

لعلّ أبرز ما تم تداوله في اجتماع منتجي البلاستيك اليوم في غرفة صناعة دمشق وريفها، هو تدني إنتاج معامل البلاستيك التي باتت تعمل بربع طاقتها الإنتاجية، ما أتاح الفرصة لدول الجوار من تصدير منتجاتهم نتيجة خسارة المنتج السورية للأسواق التصديرية، إضافة إلى وجود منتجات جاهزة من مواد التغليف المستوردة وسعرها أقل من سعرها في سورية،

وطالب منتجو البلاستيك بضرورة دعم هذه الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه عملهم وفي مقدمتها حل مشكلات التمويل كتثبيت سعر الصرف عند الإيداع دون المطالبة بفروقات أسعار الصرف لاحقاً، وأن يكون التمويل خلال فترة زمنية قصيرة.

كما أشار الصناعيون إلى أن بعض المشكلات تكمن في تمويل المستوردات حيث طالبوا باستثناء الحبيبات البلاستيكية من التمويل عبر المنصة الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام المنتج السوري للمنافسة في الأسواق التصديرية وخاصة بالدول المجاورة.

وطالب أعضاء لجنة صناعة البلاستيك أن يتم رفع مطالبهم ومقترحاتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات التي تساهم في دعم هذه الصناعة حفاظاً على استمراريتها وتمكنها من تصدير منتجاتها.