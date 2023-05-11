موسيقا تتبرعم بأنامل طلاب معهد صباح فخري

حلب – غالية خوجة

تشعر بأن الموسيقا تنتشر بإيقاعات عطرية بريئة تفوح من قاعة الفنان عمر حجو بالمركز الثقافي العربي بالعزيزية، وأنت تسمعها من أنامل طلاب معهد صباح فخري وهي تحيي أمسية موسيقية بين آلتي “الفلوت” بإشراف ساريك بيطار، و”البيانو” بإشراف فيرا رائيسيان، أقامتها مديرية التأهيل الفني، ومديرية الثقافة بحلب، ومعهد صباح فخري للموسيقا، بقيادة المايسترو عبد الحليم حريري نقيب الفنانين ومدير المعهد.

والملفت أن العازفين والعازفات العشرة أطفال يشاركون لأول مرة بعد مرور سنة على تدريبهم في المعهد، وهم هانري أيوب، جويل لباد، جيدا رستم، ليدا رستم، نايا حشاش، بترا الهامس، سارة شيخ حسن، جوليا الهامس، سيما أتاسي، جودي سيريس، ورغم ذلك، استطاعوا تقديم فقرات فنية عالمية منسجمة بين الآلتين النفخية والوترية بطريقة متقنة، فردية، وثنائية، وجماعية وهي الفقرة الأخيرة من الأمسية الموسيقية التي شاركت فيها أنامل الطلاب معاً وهي تعزف المقطوعة الكلاسيكية “Minuet in G minor” للعبقري يوهان سباستيان باخ.