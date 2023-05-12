الجيش الروسي يصدّ هجوماً أوكرانياً على اتجاه سوليدار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من صدّ هجوم كبير لقوات النظام الأوكراني على اتجاه سوليدار، والقضاء على أكثر من 1185 جندياً ومرتزقاً وإسقاط مقاتلة و25 مسيرة، وتدمير مخازن أسلحة أمريكية الصنع.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن القوات الروسية أحبطت في محور كوبيانسك أعمال مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وإن القوات الروسية على محور كراسني ليمانسك قضت على أكثر من 75 جنديا أوكرانياً، واستهدفت مجموعتي تخريب واستطلاع في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الروسية على محور دونيتسك واصلت قتال القوات الأوكرانية في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك، وتم القضاء على مجموعات مسلحة أوكرانية في تشاسوف يار وبوغدانوفكا.

وبينت الوزارة أن العمليات في محور دونيتسك أسفرت عن القضاء على أكثر من 900 جندي ومرتزق، كما قضت على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه على 110 جنود أوكرانيين.