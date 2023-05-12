12-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

الحرارة إلى انخفاض

بشار المحمد

تميل درجات الحرارة للانخفاض في أغلب المناطق باستثناء المناطق الشرقية، لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق، وأعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المنطقة الشرقية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وغائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة، بينما تكون غربية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 70 كيلو متراً في الساعة أحياناً تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، بينما تصبح حول معدلاتها في المنطقة الشرقية، ويكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات ربيعية من المطر على المناطق الساحلية والشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد
دمشق 30 / 14 25 / 12 28 / 11
القنيطرة 23 / 12 20 / 11 23 / 13
درعا 26 / 14 23 / 11 28 / 11
السويداء 27 / 12 22 / 10 24 / 12
حمص 26 / 15 23 / 14 27 / 15
حماة 29 / 17 24 / 16 28 / 17
الحسكة 34 / 18 31 / 18 31 / 18
اللاذقية 25 / 19 23 / 18 25 / 18
طرطوس 23 / 18 20 / 15 22 / 15
حلب 29 / 17 26 / 16 30 / 17
إدلب 31 / 16 24 / 15 28 / 16
دير الزور 37 / 22 33 / 21 32 / 20
الرقة 36 / 21 30 / 20 33 / 21

اقرأ أيضاً

موسكو وواشنطن تدرسان العودة للعمل بمعاهدة “نيو ستارت”

محمد عباس

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال الاجتماع الأخير مع السيد الرئيس بشار الأسد: تم اتخاذ جملة من القرارات حيث تم توقيع 15 وثيقة بين طهران ودمشق

بشار المحمد

ضبوط تموينية بحق المتاجرين بمادة الخبز في القنيطرة

بشار المحمد