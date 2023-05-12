تجارب كروية لنادي عمال السويداء والنتائج جيدة

السويداء- زياد عامر

رغم عدم امتلاكه لأي منشأة أو استثمارات ومع اعتماده على التبرّعات والمساعدات، إلا أن نادي عمال السويداء اختار لعبة كرة القدم التي تكلف الكثير لممارستها، ففريق السيدات حاضر ضمن الدوري العام مع فريق الناشئات، وكرة الصالات للرجال أكدت التفوق في بطولة المحافظة بعد فوزها على نادي صلخد في المباراة النهائية، وفريق الكرة الأول على الملاعب الكبيرة تأهل إلى نهائيات الدرجة الثانية.

رئيسُ النادي وسام دوارة أكد لـ”البعث” أن التفاؤل كبير بتحقيق نتائج جيدة في الاستحقاقات القريبة لمختلف الفئات، مبيناً وجود وعود من اتحاد عمال المحافظة وأمانة الثقافة لتأمين متطلبات المشاركة في البطولات الكروية، كما تمّ التواصل مع بعض الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية لتقديم الدعم اللازم.

وأضاف دوارة: في الجانب الفني حضور فريق السيدات في الدوري كان جيداً رغم صغر سنّ لاعباته مقارنة مع باقي الأندية وضعف الإمكانيات المادّية، وفريق الرجال يجمع بين أفراده عنصري الخبرة والشباب وانتقل إلى الدور النهائي بعد تبادل الفوز مع نادي شهبا وتأهل الفريقان إلى النهائيات، وفريق كرة الصالات عازم على تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الحالي.