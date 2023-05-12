مباريات واعدة في دوري سلة الرجال

وصلت مباريات دوري سلة المحترفين للرجال إلى مراحلها الحاسمة، حيث لم يعرف حتى الآن هوية الفرق التي حسمت دخولها لدور الفاينال، أو التي ستهبط للدرجة الثانية مع تبقي خمس جولات على نهاية الدوري، حيث تقام اليوم (الجمعة) منافسات الجولة الخامسة التي تشهد مباريات مصيرية، منها قمتان الأولى في دمشق وتجمع الوحدة مع الكرامة، ونتيجتها ستحدّد هوية الفريق الذي سيتأهل للدور النهائي، والثانية في حلب وتجمع النواعير (المتصدّر) مع أهلي حلب (الوصيف).

بقية المباريات لا تقلّ أهمية، وخاصة لقاء اللاذقية الذي يجمع تشرين مع الوثبة، فوز تشرين يضمن له البقاء في الدوري لموسم جديد، أما الوثبة فعليه الفوز لتحسين وضعه، اللقاء الثاني سيكون في حماة ويجمع الطليعة مع الحرية، وينطبق عليه الحديث عن اللقاء السابق، فالطليعة لن يرضيه سوى الفوز للمحافظة على حظوظه بالبقاء، والخسارة تعني هبوطه للدرجة الثانية، فوز الحرية يعني ابتعاده عن شبح الهبوط بشكل رسمي، الجلاء سيواجه في حلب حطين والمباراة فرصة جيدة لمدرّبه الجديد للتعرف على قدرات اللاعبين، حطين يأمل باستغلال حالة الجلاء الصعبة وتحقيق فوز تاريخي يمنحه الأمل بالبقاء بالدوري.

نتائج مباريات المرحلة الماضية شكلت صدمة عند بعض الأندية والمدرّبين، فالجلاء أنهى عقد مدرّبه جورج شكر دون الرجوع إليه في طريقة أثارت غضب المدرّب الذي لم يعجبه تعامل الإدارة معه بهذه الطريقة، وهو الوحيد الذي ألحق الخسارة بفريق الأهلي (البطل) وقد تعاقدت الإدارة مع المدرّب اللبناني زياد ناطور (القادم من نادي هوبس اللبناني) وهو المدرّب اللبناني الرابع الذي تتعاقد مع أنديتنا في ظاهرة جديدة على السلة السورية، كما قامت إدارة نادي الوحدة بالتعاقد مع لاعب أجنبي ثانٍ لفريق الرجال، وهذا ما أثار سخط الكثير من محبي وعشاق النادي بسبب الضائقة المالية التي جعلت الإدارة تؤجّل مستحقات اللاعبين والمدرّبين منذ أكثر من ستة أشهر.

الأمر المحزن لأندية حمص أن فريقي الكرامة والوثبة لم يتدربا على الصالة الرئيسية بالمحافظة طيلة الأسبوع بسبب انشغالها، وهو ما قد يؤثر على نتائج الناديين في المرحلة المقبلة.

عماد درويش