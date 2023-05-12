وزير الخارجية الصينية يدعو أوروبا لرفض ذهنية الحرب الباردة

دعا وزير الخارجية الصيني تشين غانغ دول أوروبا إلى رفض ذهنية الحرب الباردة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غانغ قوله خلال مؤتمر صحفي في أوسلو اليوم: “اليوم يصعّد البعض الكلام عن الديموقراطية في مواجهة الاستبداد، ويمضون إلى حد التحدث عن حرب باردة جديدة، ولكن إذا حصلت حرب باردة جديدة، فإن النتيجة ستكون أكثر كارثية من سابقتها، ولذلك يتعين على الصين وأوروبا أن ترفضا معاً ذهنية الحرب الباردة”.

وجاء كلام وزير الخارجية الصيني في وقت يلتقي نظراءه في الاتحاد الأوروبي في إستوكهولم في السويد المجاورة، سعياً إلى توحيد الموقف حيال الصين.

وقال مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مستهل الاجتماع: “علينا أن نعيد ضبط موقفنا تجاه الصين”.