اجتماع لاستعراض خطوات العمل في مواقع “الإسكان المؤقت” لمنكوبي الزلزال في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال، تنفيذ أعمال البنية التحتية للسكن المؤقت في موقعي الغرّاف بحيّ الرمل الجنوبي التي تنفذها الشركات الإنشائية، ضمن إطار التعاون مع الهلال الاحمر الإماراتي.

واطلع الوزير على الواقع الميداني للأعمال في مشروع بناء “320 شقة سكنية” في مقاسم المؤسسة العامة للإسكان، ومشروع بناء “80 شقة سكنية” في المقسمين التابعين لمجلس مدينة اللاذقية بإدارة المؤسسة العامة للاسكان وتنفيذ الشركات الإنشائية العامة.

الوزير عبداللطيف أكّد في حديثه مع مديري الشركات وكوادرها على متابعة الأعمال ضمن البرنامج الزمني المحدد ووفق أفضل المواصفات والشروط الفنيّة.

كذلك عقد الوزير عبد اللطيف والمحافظ اجتماعاً في مبنى المحافظة، تمّ خلاله استعراض مراحل سير العمل في مواقع تنفيذ مشاريع الإسكان، والإشارة إلى اختيار موقع لإشادة مقسمين بمدينة جبلة، حيث تجري حالياً اختبارات مقاومة التربة، وإعداد الإضبارة من قبل فرع الشركة العامة للدراسات الهندسية، ومع انجازها ستباشر الشركة العامة للمشاريع المائية أعمال الحفر.

حضر الاجتماع والجولة مدير عام شركة المشاريع المائية المهندس مهند معروف، ونائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي، ورئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي.