استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن الشابين سائد مشة 32 عاماً، وعدنان الأعرج 19 عاماً، استشهدا متأثرين بإصابتيهما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، فيما أصيب آخرون بجروح.

من جهته أوضح مدير الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم، ومنعت دخول طواقم الإسعاف لنقل المصابين، وقامت باستهدافهم بشكل مباشر.