الحرارة توالي انخفاضها

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات ربيعية من المطر على المناطق الساحلية والشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 70 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً لتصبح حول معدلاتها، والجو ربيعي معتدل بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، كما يحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والجنوبية والساحلية، وسديمي في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..