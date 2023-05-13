الحسكة.. تعدياتٌ على خطوط نقل الكهرباء والمياه من مرتزقة الاحتلال التركي

الحسكة – إسماعيل مطر

يستمر سيناريو التعديات من الإرهابيين المرتهنين للاحتلال التركي على مصادر المياه، والخطوط الطاقة الكهربائية المغذية لمحطاتها مهدداً بعطش سكان مدينة الحسكة ومحيطها.

وفي السياق، أكد المهندس محمود العكلة، مدير عام مؤسسة المياه بالحسكة، ل “البعث” أن الاحتلال التركي يمنع الورش الفنية التابعة للمؤسسة من الدخول إلى محطة علوك لإصلاح الأعطال الحاصلة نتيجة التعديات الكهربائية، والتعديات على خطوط نقل المياه من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.

ولفت إلى أن المياه مقطوعة عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية المحيطة بها منذ ثلاثة أسابيع في ظل تفاقم تزايد الحاجة إلى المياه مع بدء فصل الصيف.

جدير بالذكر أن الأهالي يقومون بشراء خزان المياه ألف ليتر ب 18 ألف ليرة، في ظل تقاعس المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في المحافظة بتأمين مياه الشرب للمواطنين ضمن الأحياء التابعة لمركز المدينة والمجاورة لها.