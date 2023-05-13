“الخارجية” تُعلن أسماء المنتقلين إلى المرحلة الثالثة من “المسابقة”

وكان المقبولون بالاشتراك بالمسابقة تقدموا إلى امتحانات المرحلة الثانية (قياس القابلية الوظيفية للعمل الدبلوماسي)، والتي تشمل اختبارات المهارات الذاتية وامتحان مهارات اللغة واختبار الحاسوب المتقدم من ال 29 من نيسان الماضي وحتى ال 4 من أيار الجاري.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على قوائم أسماء المتسابقين الذين انتقلوا إلى المرحلة الثالثة عبر موقعها الرسمي وموقع المعهد الدبلوماسي وصفحتها على موقع فيسبوك.