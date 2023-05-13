السيدة الأولى تلتقي وفد هيئة الوثائق والمحفوظات العُمانية

التقت السيدة الأولى أسماء الأسد مع وفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العُمانية.

وتركز اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها؛ أن الوثائق تؤدي وظيفة جوهرية لكتابة التاريخ وحفظه، لكن دورها لا يقتصر على ذلك فقط رغم أهميته البالغة فهي أيضاً وسيلة أساسية لإدارة الحاضر وتنظيمه وهي جزء من صناعة المستقبل وامتلاكه، حيث يزور الوفد سورية لعدة أيام بهدف تأسيس تعاون عُماني سوري في تلك المجالات.

بدورها لفتت السيدة أسماء إلى الأهمية البالغة للتوثيق على مختلف الصعد للدولة والمجتمع معاً؛ فالوثيقة تمثّل رؤيتنا للأحداث والوقائع وتمنحنا إمكانية إدارة المعرفة، وتصنع التفكير الجماعي المشترك حيال تلك الأحداث، وبغير الوثيقة تصبح الأحداث مجرد قصص تحكيها الأجيال دون أن تستفيد من دروسها وعِبَرها، كما تشكل الوثيقة أيضاً المرجعية الفكرية التي تحمي الهوية وتصون الانتماء، وخاصةً أن الحرب التي عاشتها سورية على مدى 12 عاماً قد أثّرت كثيراً على الإنسان الذي يعيش ويمارس التراث اللامادي، إضافةً للضرر الذي لحق بالتراث المادي، ولذلك فإن توثيق هذا التراث يحميه من الزوال ليبقى مستمراً مع الأجيال جيلاً بعد آخر.

وخلال اللقاء عرض حمد بن محمد الضويّاني ،رئيس الوفد، التجربة العُمانية في تنظيم الوثائق وإدارتها واستثمارها لتنظيم عمل المؤسسات وإدارة الدولة بمرونة أعلى وأداء مرجعي، مؤكداً استعداد عُمان للتعاون مع سورية في مشروع التوثيق وصون التراث.

حضر اللقاء الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.