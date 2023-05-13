بكلفة 3.3 مليار افتتاح مركز هاتف ” جسر الحج” بحلب

حلب – معن الغادري

افتتح وزير الإتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب اليوم مركز هاتف ” جسر الحج ” بكلفة تجاوزت 3,3 مليار ليرة سورية وبسعة 9800 خط هاتفي و1024 بوابة انترنت قابلة للتوسع.

وأكد وزير الاتصالات في تصريح صحفي أن مركز هاتف جسر الحج يعتبر من المراكز الهاتفية الهامة كونه يغذي عدداً من الأحياء الشعبية بخدمات الاتصالات والانترنت ( الفردوس- السكري – مساكن الفردوس) وسيخدم لاحقاً عدداً من الأحياء ( كرم الدعدع – الصالحين- الكلاسة- بستان القصر – حارة الشحادين – الشيخ سعيد) ، بسعة إجمالية 200 الف خط هاتفي ، معتبراً أن وضع هذا المركز بالخدمة بعد حرقه وتدميره من قبل العصابات الارهابية رسالة جديدة عن عودة التعافي إلى هذه المدينة.

وأوضح وزير الاتصالات والتقانة أن هذا المركز يضاف إلى عدد من المراكز الهاتفية التي تم تأهيلها في حلب ومراكز أخرى يجري العمل على تأهيلها كمركز /هنانو /الذي سيوضع في الخدمة خلال العام الجاري ويغذي عدداً من الأحياء الشعبية ، في حين سيتم رفد محافظة حلب ب10 آلاف بوابة انترنت جديدة خلال 15يوماً ، من خلال 90 ألف بوابة انترنت ستوزع إلى جميع المحافظات السورية .

من جانبه بين مدير عام الشركة السورية للاتصالات المهندس ” سيف الدين الحسن” أنه سيتم رفد المركز خلال الاسبوعين القادمين ب3000 بوابة انترنت جديدة بعد أن تم تجهيز المركز بكل المقومات والمستلزمات للتوسع بالخدمات الهاتفية والانترنت.

وكان وزير الاتصالات والتقانة اطلع على أعمال الترميم نتيجة الأضرار التي خلّفها الزلزال المدمّر على قطاع الاتصالات ومتابعة إصلاحها في مركز هاتف الجميلية .