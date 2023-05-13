زيناتي قدسية يقدم “جحا والأصهب” للمسرح القومي بحمص

البعث ــ نزار جمول

أضحت حمص الحضن الدافئ للفنان زيناتي قدسية الذي يتحفنا اليوم بعمل متميز كمخرج ومؤلف وممثل، وهو الكوميديا الشعبية “جحا والأصهب”، والذي سيقدمه للمسرح القومي على مسرح دار الثقافة بحمص، يومي 15 و 16 أيار الجاري، في الساعة السادسة مساءً والدعوة عامة.

واعتمد قدسية في كل أعماله المسرحية التي قدمها في حمص على مجموعة ممثلين بأعمار مختلفة، وسيجسد الأدوار في هذا العمل كل من: أفرام دافيد ــ حسين عرب ــ طارق جبور ــ بشار منصور ــ عز الدين عيسى ــ بسام حمزة ــ الياس فرهود ــ ليث كراكيت ــ زين الدين قلعاوي ــ وليام بشور ــ محمد النعمان ــ وزيناتي قدسية.

وبيّن قدسية لـ “البعث” أن عرض “جحا والأصهب” كوميديا شعبية تعيد للأذهان شخصية جحا في إطار اجتماعي أقرب للحياة المعاصرة، وأكد أنه سيقدم شخصية جحا في هذا العمل منفصلة عن حياتها الأصلية التي كانت منذ ثلاثة عشر قرناً مضت، وأوضح أن هذا العرض سيحفل بالعديد من المفارقات المدهشة.