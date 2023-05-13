سورية تمدد الإذن للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي

قررت سورية تمديد الإذن الذي منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 13 آب 2023.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ في حسابه على موقع “تويتر”: إن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص سورية على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع المعيشي والإنساني لجميع السوريين، كما يأتي ضمن جهودها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.

وأضاف صباغ: إن القرار يأتي من الإدراك باستمرار الاحتياجات الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي.