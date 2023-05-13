عشرات نواب الكونغرس يُطالبون بايدن بتقييم قدراته العقلية

وقّع 61 نائباً من الحزب الجمهوري الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، يطالبونه فيها بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية، وإلا فإنهم يحثونه على الانسحاب من السباق الرئاسي.

وذكر موقع قناة فوكس نيوز الإلكتروني أن النواب حثّوا بايدن في الرسالة، إمّا التخلّي عن محاولة إعادة انتخابه لفترة ثانية، أو الخضوع لتقييم سريري للقدرات العقلية، وإتاحة هذه النتائج للجمهور، مشيرةً إلى أن مبادرة كتابة هذه الرسالة كانت من قبل عضو الكونغرس روني جاكسون.

ولفتت الرسالة إلى أنه منذ أن أصبح بايدن رئيساً أرسل الجمهوريون ثلاث رسائل بطلبات مماثلة تم تجاهلها جميعاً، ورغم خضوع الرئيس الأمريكي للفحص الجسدي في عامي 2021 و2023، فلا يوجد ما يشير إلى أنه قد عرض عليه أي اختبارات للقدرات العقلية.

يذكر أن بايدن سيبلغ من العمر 80 عاماً في تشرين الثاني وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وفي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2024 فسيكون عمره 86 عاماً في نهاية ولايته.