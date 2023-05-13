13-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

لافروف وابن فرحان يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط

بشار المحمد

موسكو – سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان، الجمعة: إنه جرى خلال الاتصال تبادل شامل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي والدولي، مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأوضح البيان أنه تمت مناقشة وجهات النظر المشتركة، حول سبل إيجاد الحلول السياسية الشاملة للعديد من القضايا في المنطقة.

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