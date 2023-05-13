13-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

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موقع تشيكي: عودة سورية إلى الجامعة تُعزّز التعاون الإقليمي

بشار المحمد

براغ – سانا

أكد موقع “إيه بورتال 24” التشيكي أن التطورات الأخيرة الجارية في منطقة الشرق الاوسط، ولا سيما استئناف مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة العربية، واستئناف العلاقات الإيرانية السعودية، تشير إلى أن المنطقة بدأت تتخلص من السيناريو الأمريكي المعد لهذه المنطقة.

ولفت الموقع في مقال إلى أن المجتمع الدولي رحب بشكل عام بعودة سورية إلى الجامعة العربية، لأنها ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي، وتحسين الاقتصادات، وفي الوقت نفسه ستقوي صوت جامعة الدول العربية في المجتمع الدولي.

ورأى الموقع أن ذلك سيساعد الدول العربية على خلق قوة سياسية مشتركة، ولعب دور أكثر أهمية على الساحة الدولية، ودعم المزيد من تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وبين الموقع أن الولايات المتحدة تدخلت وبشكل اعتباطي، ولفترة طويلة في قضايا الشرق الأوسط، وأثارت فيها المواجهات التي أدت إلى نزاعات وحروب لا نهاية لها، لافتاً إلى أن الناس في الشرق الأوسط يدركون الآن أكثر من أي وقت سابق أنهم يريدون تحديد مصيرهم بأنفسهم.

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