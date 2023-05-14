أصغر خاجي لـ”بيدرسون”: ضرورة التصدّي للإرهاب واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية

طهران- سانا

أكّد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي أن التطوّرات الإيجابية على صعيد علاقات الدول العربية مع سورية تصبّ في مصلحة شعوب المنطقة وأمنها.

وخلال مباحثات في طهران اليوم مع غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، شدّد أصغر خاجي وفقاً لوكالة “إرنا” على ضرورة التصدّي لظاهرة الإرهاب، واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية.

بدوره قدّم بيدرسون الذي يزور إيران في إطار مشاوراته الإقليمية تقريراً حول بعض الإجراءات المتخذة حول سورية، بما في ذلك مبادرة “خطوة مقابل خطوة” لحل الأزمة فيها.

وجرى في هذا اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحة السورية، ولا سيما الاجتماع الرباعي الأخير بموسكو الذي جمع وزراء خارجية سورية وإيران وروسيا وتركيا.