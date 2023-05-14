الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل بين الصحو والغائم

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى لتصبح حول معدلاتها في كل المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والجنوبية والساحلية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة، ومثيرة للغبار على المناطق الشرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو ربيعي بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…