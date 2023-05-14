العميد موسوي: حقّقنا نجاحاتٍ في مجال الطائرات المسيّرة

طهران- سانا

كشفت إيران عن نجاحاتٍ حقّقتها في مجال صناعة الطائرات المسيّرة، معلنة أن المسيرات الإيرانية قادرة على التحليق المستمر لأكثر من 24 ساعة.

وقال نائب قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد مجيد موسوي في كلمة بمدينة قم نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم: إن إيران نجحت في بلوغ مديات مختلفة لطائراتها المسيّرة بفضل المعرفة الوطنية، ونجحنا في بلوغ فترة تحليق تتخطّى الـ24 ساعة، مشيراً إلى أن إيران تمكّنت من زيادة مدى الصواريخ إلى 2000 كيلومتر لمواجهة التهديد والعدو المتوقعين.

وكشف موسوي عن مناورات صاروخية أجرتها إيران مؤخراً، وشكّلت محاكاة للهجوم على أهداف وتهديدات مفترضة كالقاعدة النووية في الكيان الصهيوني وحاملات الطائرات والقواعد الجوية الأميركية، حيث تم ضرب هذه الأهداف المفترضة بدقة خلال هذه المناورات.