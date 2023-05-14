المهندس عرنوس يبحث مع المسلم سبل دعم الأنشطة الرياضية في سورية ولا سيما المائية

دمشق- سانا

أكّد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال لقائه اليوم حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، أهمية استثمار الرياضة في تعزيز العلاقات ونشر المحبة والسلام بين مختلف الدول والشعوب.

ولفت المهندس عرنوس إلى استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات والدعم للأنشطة الرياضية المزمع إقامتها مستقبلاً، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي العام في سورية والاتحاد الدولي للسباحة، مشيراً إلى وجود العديد من البنى التحتية والمنشآت الرياضية الخاصة بالسباحة في المدن السورية، لإقامة أي نشاط رياضي يستهدف اليافعين والشباب.

بدوره أعرب المسلم عن استعداد الاتحاد الدولي لدعم الرياضات المائية في سورية لتطوير رياضة السباحة، وقال: إن الرياضة قائمة على أسس السلام والصداقة والتعاون بما يحقق مصلحة الشعوب.

يُذكر أن الاتحاد الدولي للسباحة قدّم منحاً تدريبية خارجية لعدد من الرياضيين السوريين.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي العام عمر العاروب.