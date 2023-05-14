14-مايو-2023

جريدة البعث

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بمشاركة وفد سورية.. انطلاق أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية

طلال الزعبي

جدة- سانا

بمشاركة وفد سورية.. انطلقت اليوم أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية المقرّر عقدها بالسعودية في الـ19 من أيار الجاري.

ويضمّ الوفد السوري معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للشؤون الدولية رانيا أحمد ومدير إدارة الشؤون العربية السفير الدكتور رياض عباس ومدير العلاقات الدولية الدكتور أنس البقاعي ومن مكتب وزير الخارجية المستشار إحسان رمان.

يتبع…

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