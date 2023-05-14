14-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

بمشاركة وفد سورية.. انطلاق أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية

محمد عباس

بمشاركة وفد سورية.. انطلقت اليوم أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية المقرر عقدها بالسعودية في الـ 19 من أيار الجاري.

ويضم الوفد السوري معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للشؤون الدولية رانيا أحمد ومدير إدارة الشؤون العربية السفير الدكتور رياض عباس ومدير العلاقات الدولية الدكتور أنس البقاعي ومن مكتب وزير الخارجية المستشار إحسان رمان.

اقرأ أيضاً

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

بشار المحمد

المركزي: قرارات لضمان استقرار أسعار الصرف

بشار المحمد

باريس تحذر من أسوأ سياسة تجاه روسيا

محمد عباس