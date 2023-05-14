رصد 5 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 3.07 من صباح اليوم ثلاث هزات في لواء إسكندرون بقدر يتراوح بين 1.7 و 3.3 درجات على مقياس ريختر، وهزتين في تركيا بقدر 2.6 و 3.5 درجات.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و 10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة لا تحدث أي أضرار، ويمكن الإحساس بها فقط أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضرراً بالأبنية ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.