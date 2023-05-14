سوزان نجم الدين “أفضل ممثلة في مسلسل بيئة شامية” عن “مربى العز”!

حصدت النجمة السورية سوزان نجم الدين ثمار النجاح في موسم رمضان 2023 حيث حصلت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور حول الوطن العربي.

واستطاعت نجم الدين من خلال استفتاء ET بالعربي أن تحصل على لقب أفضل ممثلة في مسلسل بيئة شامية عن مسلسل “مربى العز” من إخراج رشا هشام شربتجي.

واستمر الاستفتاء لأيام عديدة من خلال التصويت عبر الموقع الإلكتروني، مما جعل نجم الدين تتصدر في المرتبة الأولى بحسب رأي الجمهور العربي الذي أدلى بصوته.

وعبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام الموثق بالعلامة الزرقاء شاركت سوزان نجم الدين هذه الفرحة مع الجمهور وعلّقت قائلة:

“شكراً لكم ولكل من أدلى بصوته، شكراً لفريق عمل مربى العز المبدعين إخراجاً وإنتاجاً ونجوماً وفنانين وفنيين”.

وختمت منشورها قائلة: “للنجاح معكم طعمٌ آخر”.

وكانت النجمة السورية سوزان نجم الدين قد قدمت شخصية “جواهر” في مسلسل “مربى العز” وهي من الشخصيات المركبة التي تحتاج إلى جهود خاصة من الممثل، وهو الأمر الذي عملت عليه النجمة على مدار أشهر طويلة.

ومسلسل “مربى العز” ينتمي إلى البيئة الشامية ويجمع بين عدة نجوم وفنانين من سورية، مثل: سوزان نجم الدين، أمل عرفة، عباس النوري، نادين تحسين بيك، محمود نصر، خالد القيش وغيرهم، وهو من كتابة علي معين صالح، إخراج رشا شربتجي، وتم عرض العمل عبر قناة MBC دراما ومنصة شاهد العربية خلال شهر رمضان المبارك.