“طلائع البعث” في اللاذقية يفتتح جلسة برلمان الأطفال

اللاذقية – مروان حويجة

أقام فرع منظمة طلائع البعث في محافظة اللاذقية جلسة برلمان الأطفال تحت شعار “أملنا بشار لنكمل المشوار”، وذلك على مدرج دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية.

وقدّم الأطفال أعضاء البرلمان مجموعة من المداخلات والمقترحات حول الجوانب التربوية والثقافية والإعلامية والخدمية، داعين إلى معالجة عدد من القضايا الصحيّة والتعليمية وتلبية الاحتياجات.

الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي، أكّد الدور المحوري لمنظمة الطلائع في رفد المجتمع بالخبرات والكوادر العلمية، ومساهمتها في بناء العقل والإنسان الذي يشكّل حجر الأساس في بناء الحضارة، مشدّداً على أن الجيل الجديد يواصل مسيرة العلم والعطاء وحمل الراية لبناء مستقبلِ سورية المشرق.

ونوّه الرفيق إسماعيل بالقيمة النوعية للحالة الحوارية الرائدة التي يجسّدها برلمان الطفل، ما يعكس الدور الجوهري المميّز الذي تضطلع به المنظمة، مؤكداً أن قيادة فرع الحزب جاهزةٌ على الدوام لدعم العمل الطليعي وتعميق دوره، ومتمنياً للرفاق الطليعيين دوام التقدّم والازدهار.

من جهتها، الرفيقة سامية صنين، أمين فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية، أوضحت أن برلمان الطفل يعزّز الثقافة الحوارية النوعية عند الرفاق الطليعيين من خلال مهاراتهم وقدراتهم على المشاركة بجلسة البرلمان بروح عالية من المسؤولية والالتزام والحرص من جميع المشاركين على طرح القضايا والموضوعات والمقترحات التي تستوجب الاهتمام والمعالجة.

بدوره مدير تربية اللاذقية، عمران أبو خليل، أكّد أنّ برلمان الطفل محطة نوعية في العمل التربوي، وأنّ ما قدّمه الأطفال الرفاق الطليعيون يلقى كل الاهتمام من مديرية التربية.

وقد اغتنت جلسة برلمان الطفل بجملة من الطروح التي تمحورت حول العديد من القضايا التربوية والخدمية التي أجاب عنها المديرون بكل قطاع.

واختُتمت الجلسة برفع برقية وفاء وولاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.

حضر الجلسة، رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي، الرفيق كامل زنتوت، ونائب محافظ اللاذقية المهندس فراس السوسي، وقائد شرطة المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.