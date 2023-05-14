طلبة الحسكة يعقدون مؤتمرهم.. والسكن الجامعي وإعادة تأهيل البنى التحتية بالكليات والمعاهد أبرز المطالب

الحسكة – إسماعيل مطر

عقد فرع الحسكة للإتحاد الوطني لطلبة سورية مؤتمره السنوي تحت شعار “عهدٌ نجدده… علماً وصموداً وانتصاراً”، بحضور الرفيق المهندس تركي عزيز حسن، أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي، والرفيق الدكتور لؤي صيوح، محافظ الحسكة، والرفيق الدكتور طه حمادي الخليفة رئيس جامعة الفرات.

وتمحورت المقترحات والتوصيات حول ضرورة تأمين شبكات أتمتة حاسوبية مع رئاسة الجامعة، وتأمين السكن جامعي للطلبة، وإعادة تأهيل البنى التحتية بالكليات والمعاهد، ورفع سقف القروض للطلبة، وإحداث مشاريع ضمن حرم الكليات للإستفادة منها في تأمين التجهيزات، وزيادة التعويضات المالية للكوادر التدريسية و الإدارية.

من جهته، بين الرفيق طه الخليفة، رئيس جامعة الفرات، أن الدعم الحكومي للتعليم الجامعي مستمر عبر زيادة المخابر والأبنية والتوسع بها، وكذلك هناك سعي لزيادة الأقسام والكليات بمحافظة الحسكة وفق توفر مقومات التعليم من مباني ومخابر ومستلزمات تدريسية وتعليمية.

وأكد الرفيق أمين الفرع، أن عملية الاهتمام بالتعليم مستمرة على الرغم من الدمار الذي طال بعض البنى التحتية واعتماد سياسة التجهيل الممنهجة من قبل الاحتلالين غير الشرعيين الأمريكي والتركي وأدواتهما العميلة، وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الإعمار بعد الإعلان أن سورية خالية من الإرهاب وداعميه، مشيداً بالثبات الذي أبداه الطلبة وكوادرهم التدريسية، والذي كان أحد أبرز نقاط كسر الرهان للمخططات التي وضعت لتدمير العلم والتعلم، ومندداً باستمرار ممارسات المحتلين بنهب خيراتنا وتدمير منشآتنا الخدمية والتعليمية، كما دعا إلى العمل التشاركي مابين المؤسسات الثلاث الحزبية والإدارية والمنظمات.