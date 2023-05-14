قيرغيزستان: علاقاتنا مع روسيا استراتيجية ولن تغيّرها التهديدات الغربية

بيشكيك- سانا

أعلنت وزارة الخارجية القيرغيزية أن بيشكيك وموسكو حليفتان استراتيجيتان، وأن قيرغيزستان تسترشد بمصالحها الخاصة في تعاملها مع روسيا لا بتهديد العقوبات الغربية.

وذكر وزير الخارجية القيرغيزي جينبيك كولوبييف في حديث اليوم لقناة روسيا 1 أن بلاده لا ترى أيّ عقبات أمام تعاونها مع روسيا على الرغم من تهديدات الغرب المستمرة بفرض العقوبات على بيشكيك في حال استمرّت بمسارها الداعم لموسكو.

وقال كولوبييف: نحن شركاء استراتيجيون ولا يوجد بيننا أيّ عوائق للتعاون، وربما يستمرّ شركاؤنا الغربيون بتهديدنا بإمكانية فرض العقوبات علينا، لكننا نتبع قواعدنا الخاصة ولا أرى أيّ مشكلة في ذلك.