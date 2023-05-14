14-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

قيرغيزستان: علاقاتنا مع روسيا استراتيجية ولن تغيّرها التهديدات الغربية

طلال الزعبي

بيشكيك- سانا

أعلنت وزارة الخارجية القيرغيزية أن بيشكيك وموسكو حليفتان استراتيجيتان، وأن قيرغيزستان تسترشد بمصالحها الخاصة في تعاملها مع روسيا لا بتهديد العقوبات الغربية.

وذكر وزير الخارجية القيرغيزي جينبيك كولوبييف في حديث اليوم لقناة روسيا 1 أن بلاده لا ترى أيّ عقبات أمام تعاونها مع روسيا على الرغم من تهديدات الغرب المستمرة بفرض العقوبات على بيشكيك في حال استمرّت بمسارها الداعم لموسكو.

وقال كولوبييف: نحن شركاء استراتيجيون ولا يوجد بيننا أيّ عوائق للتعاون، وربما يستمرّ شركاؤنا الغربيون بتهديدنا بإمكانية فرض العقوبات علينا، لكننا نتبع قواعدنا الخاصة ولا أرى أيّ مشكلة في ذلك.

اقرأ أيضاً

مدرّسونا.. و”الخصوصيّة”..!

yazan

لقاءان متكافئان في نصف نهائي مسابقة الكأس

مؤيد البش

العودة إلى دمشق

hassan