كاتب عماني: سورية محور ارتكاز لا يمكن تجاهله

مسقط- سانا

أكّد رئيس تحرير صحيفة الرؤية العمانية حاتم الطائي أن سورية واحدة من دول المركز العربي ومحور ارتكاز ذو ثقلٍ لا يمكن تجاهله، لافتاً إلى أن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية “تمثل جزءاً من حالة ترميم الوعي العربي ومساعي إعادة بناء اللُحمة العربية من جديد”.

وأشار الطائي في مقال اليوم تحت عنوان: “العرب ومواجهة الأزمات”، إلى أن أهمية سورية لا تستند فقط إلى ماضيها القومي العروبي، ولكن أيضاً نظراً لموقعها الاستراتيجي، وباعتبارها نقطة اتصال رئيسة بين دول الخليج وجنوب أوروبا عبر موانئها المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مشدّداً على ضرورة أن تستفيد الدول العربية من عودة سورية إلى محيطها العربي.

وأوضح الطائي أن استثمار التعاون العربي المشترك سيعود بالنفع على المنطقة برمّتها، معتبراً أنه من الضروري الاستفادة من حالة التصالح العربي، والدفع نحو علاقات عربية عربية أقوى من ذي قبل والاستفادة من دروس الماضي، وعدم ترك المجال للقوى الإقليمية والدولية كي تتحكم في مصير الشعوب والدول العربية.

وأشار الطائي إلى أهمية دعوة السيد الرئيس بشار الأسد إلى القمة العربية المقرّر عقدها بالسعودية في الـ19 من أيار الجاري، مؤكداً أن هذه القمة تمثل فرصة مواتية للمّ الشمل العربي، وعودة التكاتف بين الدول العربية والإسراع في إنهاء ومعالجة الأزمات.