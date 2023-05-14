14-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون الصحي

طلال الزعبي

دمشق- سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع السفير المفوّض وفوق العادة لجمهورية الصين الشعبية شي هونغوي سبل تعزيز العمل والتعاون الصحي بين البلدين.

الدكتور الغباش وخلال اللقاء الذي تم اليوم في مبنى الوزارة بدمشق شدّد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، منوهاً بالموقف الصيني الفعّال من خلال تقديم المساعدات الإغاثية خلال كارثة الزلزال.

بدوره شدّد السفير هونغوي على ضرورة تعزيز الدعم والتواصل بين الجانبين في المجال الصحي، وزيادة العمل والتنسيق، وخاصة التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى تطوير العلاقات في هذا المجال.

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