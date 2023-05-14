منافسات قوية في السباق الدوري الثاني للخيول العربية الأصيلة

حماة – منير الأحمد

أقامت الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع نادي الباسل للفروسية في حماة ومديرية مكتب الخيول بوزارة الزراعة السباق الدوري الثاني الذي جرى على ثمانية أشواط وشهد منافسات قوية ومشاركة واسعة من جميع المحافظات.

وفاز بالشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة السورية الصافية درجة رابعة لعمر 3 سنوات ولمسافة 1400 متر الجواد سلطان الحوري لمالكه أبي الحوري، تلاه الجواد ريسان ج لمالكه خالد العش وجاء الجواد رعد العتاق لمالكه محمد حسين شحادة بالمركز الثالث.

وفي الشوط الثاني للخيول العربية المسجلة الأصيلة درجة رابعة لعمر 4 سنوات، ولمسافة 1400 متر، فاز الجواد جنرال حوران لمالكه معاذ المهايني بالمركز الأول، تلاه الجواد قسورة عجوز لمالكيه عمار وياسر الكردي، وجاء الجواد شام الورد لمالكه فهد بكور بالمركز الثالث.

وفي الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة السورية الصافية درجة رابعة لعمر 4 سنوات وما فوق، ومسافة 1400 متر، فاز الجواد رواد العلي لمالكه عامر كتب بالمركز الأول، تلاه الجواد مقدام عاصم لمالكه رامي عساف، وجاء الجواد روشان لمالكه عدي العبود بالمركز الثالث.

وفي الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة المسجلة درجة رابعة، ولعمر 3 سنوات، ولمسافة 1400 متراً، فاز الجواد مغادر السبع لمالكه عامر نور الدين بالمركز الأول، تلاه الجواد إعصار العتيق لمالكه فهد بكور، بينما احتل الجواد أنجيلا المأمون لمالكه عصام تكله المركز الثالث.

وفي الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة السورية الصافية درجة ثالثة لعمر ٣ سنوات، ولمسافة 1600 متراً للخيول العربية الأصيلة المسجلة، فاز بالمركز الأول يزيد زمن الخير لمالكه عماد المصري وأخوانه، تلاه درع المعيوف لمالكه اليمان، ثم أميرة المأمون لمالكه عصام تكله بالمركز الثالث.

وفي الشوط السادس للخيول العربية الأصيلة المسجلة درجة ثالثة،لعمر 3 سنوات فما فوق، ولمسافة 1600 متراً، فقد فاز بالمركز الأول الجواد فهد الكور لمالكيه أبراهيم وعماد خميس، تلاه الجواد روان kH لمالكه مهند بكور، فيما احتل الجواد نجم الجاسم لمالكه خالد العش المركز الثالث.

وفي الشوط السابع للخيول العربية الأصيلة المسجلة درجة أولى، وثانية، لمسافة 1800متراً، فاز الجواد فيكتور داماسكوس لمالكه حسام العليوي، تلاه الجواد بغداد الشباك لمالكه شادي الكور فيما نال الجواد رامي السورية لمالكيه زهير اسماعيل وحسين كعيد المركز الثالث.

وفي الشوط الثامن للخيول العربية الأصيلة السورية الصافية درجة أولى وثانية ولعمر 4 سنوات ولمسافة 1800متراً فاز الجواد المهند حماة لمالكه اليمان بالمركز الأول تلاه الجواد جبل الجبل لمالكيه معن جعفر وإخوانه بالمركز الثاني فيما احتل الجواد منصور زمن الخير لمالكيه عماد المصري وأخوانه المركز الثالث.

وحضر السباق الرفيق المهندس أشرف باشوري أمين فرع حماة للجزب ومحافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة.