وزير النقل يبحث مع وفد جمهورية القرم تطوير التعاون

دمشق- سانا

بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع النائب الأول لرئيس جمهورية القرم غوردين سيرغي نيكولافيتش والوفد المرافق له علاقات التعاون وأوجه تطويرها، ومتابعة خطوات ما تمّ التوصّل إليه في الاجتماعات واللقاءات السابقة والبناء عليها.

وتناول اللقاء في مبنى الوزارة مع الوفد الذي يزور سورية ضمن برنامج عمل متابعة مخرجات الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية-الروسية، مواضيع التعاون المشترك في مجال النقل البحري والجوي، وسبل تطوير علاقات التبادل الاقتصادي والتجاري والشحن عبر خطوط نقل بحرية وفعاليات البيت التجاري واستكمال لقاءات الفرق الفنية بين الجانبين لتذليل الصعوبات واستثمار الموقع المميّز الذي يمتلكانه على البحرين الأسود والمتوسط.

كذلك تناول اللقاء وضع رؤى وتصوّرات توسيع نطاق التعاون ليشمل نشاطات غرفة الملاحة البحرية والقطاع الخاص، بما ينمّي الشراكات ويسهم في اتساع حجم التبادل وعمل خطوط الشحن بمختلف أنماطه.