وفد إعلامي إيراني يزور حلب لتسليط الضوء على ما تشهده من نموّ ونهضة

حلب – معن الغادري

قام وفد إعلامي إيراني، يمثل مختلف المؤسسات الإعلامية في إيران، بزيارة إلى محافظة حلب، حيث قدّم محافظ حلب، حسين دياب، للوفد شرحاً موجزاً حول مكانة حلب التاريخية والاقتصادية والسياحية والثقافية، وما تعرّضت له من دمار وتخريب على أيدي التنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن مشروع إعادة الإعمار يحتاج إلى المزيد من الوقت والكثير من التمويل.

ونوّه دياب بدور الأصدقاء في تحقيق الانتصارات وتحرير مدينة حلب، مقدّماً الشكر إلى الشعب والقيادة الإيرانية لوقوفهما إلى جانب الشعب السوري في أوقات الحرب والسلم، إضافةً إلى مساهمتهم بتقديم الدعم والمساندة في الاستجابة لتداعيات الزلزال.

ولفت إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري تعيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معوّلاً على التعاون المشترك بين شعبي وقيادتي البلدين للمساهمة في تحقيق مصلحة الشعبين الصديقين.

من جهته، أشاد رئيس الوفد الإعلامي، صدر حسيني والوفد المرافق بالمكانة المهمّة لمدينة حلب ودورها الصناعي، وما قدّمه الأهالي والجهات الحكومية لإعادة البناء والإعمار، وعودة عجلة الحركة الاقتصادية إليها، وأشاد أيضاً بالتعاون والتنسيق الدائم بين البلدين في جميع المجالات، وذلك استناداً إلى القواسم المشتركة التي تربط الشعبين الصديقين تاريخياً وحضارياً.

من ناحيته، أكّد عبد الكريم عبيد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، أهمية التبادل الإعلامي والثقافي بين سورية وإيران في تحقيق تبادل الخبرات، وزيادة مساحة التعاون، بما يعمّق من الشراكة بين البلدين، موضحاً أن الإعلام له دور كبير في تبيان حقيقة ما تعرّضت له سورية من عدوان إرهابي واقتصادي.

ومن المقرّر أن يقوم الوفد بزيارة عدد من المواقع التاريخية والأثرية ومواقع الإنتاج لإظهار ما تعرّضت له المدينة من إرهاب، وما تشهده حالياً من نموّ ونهضة.