700 عسكري ومقاتلة حربية و18 مسيّرة لقوات كييف أمس

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 700 عسكري أوكراني، وأسقطت مقاتلة حربية من نوع “سو27″ و”18” طائرة مسيّرة، ودمّرت عدداً من الآليات والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، خلال العمليات القتالية ليوم أمس.

فقد تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف وتصفية أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير مدافع هاوتزر ومدفع مضاد للدبابات، في محور كوبيانسك.

أما في محور كراسني ليمانسك، فقد تمّت تصفية أكثر من 60 جندياً أوكرانياً، بالإضافة إلى تدمير قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا.

وفي محور سوليدار وأرتيموفسك، واصلت القوات الروسية وقوات فاغنر القتال من أجل تحرير الأحياء الغربية لمدينة أرتيموفسك وصدّت جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية شمال وجنوب المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كذلك صدّت وحدات لواء البندقية الآلي الرابع جنوب كراسنوي في دونيتسك الهجمات التي شنّتها كتيبة المجموعة التكتيكية للقوات الأوكرانية ما أسفر عن مقتل وجرح ما يقرب من 200 جندي أوكراني.

وصدّ أفراد الكتيبة الثالثة من اللواء 200 بندقية آلية، ستّ هجمات لمجموعات أوكرانية شرق قرية بوغدانوفكا بدونيتسك، وتمّت تصفية أكثر من 50 جندياً أوكرانياً.

وفي منطقة مسؤولية الفرقة السادسة تم صدّ هجوم مجموعات هجومية معادية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 30 جندياً أوكرانياً ونفّذت المقاتلات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية 24 طلعة جوية، ونفّذت قوات المدفعية 107 مهمّات إطلاق نار في منطقة أرتيموفسك، وبلغ إجمالي خسائر قوات كييف في محور سوليدار أرتيموفسك أكثر من 400 جندي أوكراني بين قتيل وجريح، وتدمير عدة مدافع هاوتزر.

وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 120 جندياً بين قتيل وجريح، وتم تدمير مدافع هاوتزر ومدفع ذاتي الدفع، كما تم إحباط محاولات مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية بالقرب من سلادكو، منطقة زابوروجيه.

وفي محور خيرسون، تمّت تصفية أكثر من 20 جندياً أوكرانياً وتدمير قاعدة مدفعية ذاتية الدفع، وفي منطقة مدينة نيكولاييف تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك في قرية تايغينكا بمنطقة خيرسون تم تدمير رادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع، بينما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة خميلنيتسكي.

ووفق البيان، هزمت القوات الروسية في دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيه مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم الخامس وألوية المدفعية 44 التابعة للقوات الأوكرانية، وأسقطت القوات الروسية طائرة حربية أوكرانية من طراز سو27 في جمهورية دونيتسك، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي ستة صواريخ من نظام هيمارس للصواريخ المتعدّدة الإطلاق، وتم تدمير 18 طائرة مسيّرة في منطقة خيرسون ودونيتسك ولوغانسك ومنطقة خاركوف.

من جهة ثانية، أعلنت مؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية أنها سلّمت سلاح البحرية في البلاد سفينة صاروخية جديدة.

وجاء في بيان صدر اليوم عن الخدمة الصحفية للمؤسسة وفق ما نقل موقع سلاح روسيا: إن رئيس اللجنة الحكومية الروسية لقبول السفن وقّع على شهادة اعتماد سفينة ميركوري التي تم تطويرها في مؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية، في إطار المشروع الحكومي 2028، وبعد الموافقة على شهادة الاعتماد سيتم تحديد موعد لرفع علم أندرييفسكي على السفينة لتنضمّ رسمياً إلى سلاح البحرية الروسي.

ولفت البيان إلى أن الفريق الفني الروسي المكلف أجرى مؤخراً اختباراتٍ على السفينة المذكورة، وتحقق من عمل جميع منظوماتها ومعداتها، بما فيها منظومات التسليح، وجهّزها ليتم تسليمها للطاقم.

يُذكر أن ميركوري هي خامس سفينة صاروخية يتم تطويرها في أحواض بناء السفن الشمالية الروسية، في إطار المشروع الحكومي الروسي 2038.

وبدأ العمل على بناء هذه السفينة عام 2015 وبدأت اختبارات إرسائها عام 2021.

ويبلغ طول السفينة 100 متر، ومقدار إزاحتها للمياه 2220 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافة 4000 ميل بحري في كل مهمة، فضلاً عن أنها مسلحة بصواريخ أوران الروسية المضادة للسفن ومنظومات “ريدوت” الصاروخية للدفاع الجوي ومدافع من عيار 100 ملم ورشاشات خفيفة ومتوسطة ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.