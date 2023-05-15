أردوغان وكيليتشدار أوغلو إلى جولة ثانية من انتخابات الرئاسة التركية

أنقرة – سانا

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية أن مرشح “تحالف الجمهور”، رجب طيب أردوغان ومرشح “تحالف الشعب”، كمال كيليتشدار أوغلو، تأهلا إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية التي ستجري في الـ28 من أيار، بعد حلولهما في المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى التي جرت يوم الأحد.

وقال رئيس الهيئة أحمد ينار في بيان: إن أردوغان حصل على 49.51 بالمئة من الأصوات، وكيليتشدار أوغلو على 44.88 بالمئة، وسنان أوغان على 5.17 بالمئة، مشيراً إلى أن النتيجة لا تشمل 35 ألف صوت انتخبوا خارج تركيا، ولم يتم فرزها بعد، ولكنها لن تؤثر على النتيجة العامة.

ولفت ينار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 88.92 بالمئة، مبيناً أن الجولة الثانية من الانتخابات ستعقد في الـ 28 من أيار الجاري.

وكان الأتراك أدلوا بأصواتهم الأحد في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخباً سيصوتون لأول مرة.

وتنافس على منصب الرئاسة الرئيس التركي الحالي مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية، ومرشح تحالف الشعب رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان، بعدما كان مرشح حزب البلد محرم إينجه قرر الانسحاب من السباق الرئاسي.

فيما خاض 24 حزباً سياسياً و151 مرشحاً مستقلاً السباق البرلماني في الانتخابات العامة، حيث أظهرت النتائج تقدم التحالف الذي يدعمه أردوغان.