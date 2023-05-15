إثارة وندية في سادس إياب دوري سلة الرجال

وصلت حرارة المنافسة في دوري سلة المحترفين للرجال إلى درجة كبيرة، وخاصة بعد النتائج التي سُجّلت في المرحلة الماضية، فباستثناء أهلي حلب والنواعير اللذين ضمنا وجودهما في دور “الفاينال فور” فإن هوية الفريقين الآخرين لهذا الدور لم تُحسم بعد، حيث تتنافس فرق الوحدة والجيش والجلاء والكرامة على التأهل للفاينال، وقد تحدّد المرحلة السادسة التي تنطلق اليوم وتختتم الأربعاء بدرجة كبيرة هوية المتأهلين.

كما لم تُحسم بعد هوية الفريق الذي سيهبط للدرجة الثانية التي انحصرت بين الطليعة وحطين، بعدما اقترب الوثبة من حجز بطاقة الهبوط الأولى بنسبة كبيرة، وكلّ ذلك يبقى على الورق وربما حدثت مفاجآت جديدة تبقيه في دوري الأضواء.

مباريات المرحلة ستكون على صفيح ساخن، وقد يبقى ترتيب الفرق كما هي الحال حالياً، ما عدا لقاء قمة المرحلة الذي يقام يوم غدٍ الساعة الثامنة مساءً في صالة الفيحاء بدمشق ويجمع الجيش مع جاره الوحدة.

المباراة تعتبر قمة جماهيرية بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى، فالجيش بحاجة للفوز ليبقي على حظوظه بالتأهل لدور الكبار، وسيواجه الوحدة المنتشي بفوز قويّ على الكرامة بالمرحلة الماضية، فوز الوحدة يمنحه بنسبة عالية بطاقة العبور للفاينال، وغير ذلك يضعه في باب الاحتمالات من جديد.

كما تستضيف اليوم صالة ناصح علواني في حماة لقاء الطليعة مع الجلاء، وسيحاول أصحاب الأرض تحقيق مفاجأة عبر الفوز الذي سيكون طوقاً للنجاة ومنحه الأمل بالبقاء “بانتظار خسارة حطين أمام الأهلي”، فيما الجلاء يدرك أن المباراة مهمّة ليحافظ على الأمل لدخول الفاينال وأعدّ العدة لها بشكل جيد بعدما تعاقد مع لاعب أجنبي ثانٍ.

وفي اللاذقية يستقبل حطين أهلي حلب “البطل” ومتصدّر الدوري حتى الآن في مباراة صعبة لحطين وبحاجة لمعجزة للفوز فيها، وصالة غزوان أبو زيد في حمص ستكون مسرحاً “الساعة الثامنة مساءً” لمباراة الوثبة مع الحرية، الوثبة آخر الترتيب يريد تحقيق الفوز قبل وداعه للدوري، أما الحرية فيريد تحسين موقعه على سلم الترتيب.

وتختتم المرحلة يوم الأربعاء المقبل بلقاء قمة ويجمع النواعير مع الكرامة، النواعير يلعب وهو مرتاح، خاصة وأنه ضمن وجوده بين الكبار، أما الكرامة فيسعى للفوز والمحافظة على أمله بدخول الفاينال.

عماد درويش